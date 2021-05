Picco di contagi da Covid-19 dopo una grigliata: una persona finisce in ospedale

C’è apprensione nel piccolissimo comune di San Zeno di Montagna, in provincia di Verona, dove in questi giorni si sta assistendo ad un picco di contagi avvenuto molto probabilmente dopo la giornata di Pasquetta. Seppur sia passato quasi un mese da quel giorno, ultimamente i casi di infezione si sono moltiplicati anche nella provincia veronese, ed è proprio San Zeno a registrare la percentuale più alta di abitanti infetti ogni mille: questa ammonta al 18,35%. Sono in totale 26 le persone positive nel piccolo comune, che conta poco più di 1.000 abitanti.

Il focolaio sarebbe esploso forse dopo una grigliata effettuata presso una famiglia del posto. Qui sarebbero una quindicina le persone coinvolte. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, una persona avrebbe partecipato all’evento senza rispettare le norme anti contagio, e risultata positiva in un secondo momento ha infettato anche gli altri parenti. Tra questi una persona è finita ricoverata in ospedale. Al momento non sono note le condizioni di salute di questo paziente.

Positivo anche un bambino

Nel comune di San Zeno è scoppiato anche un secondo focolaio: anche in quest’ultimo caso di contagio a catena una persona è finita all’ospedale. Secondo quanto riferisce il quotidiano L’Arena in questi giorni le persone che hanno partecipato alla grigliata stanno eseguendo i tamponi di controllo, questo in modo da verificare se siano ancora positivi al Covid, oppure se siano negativizzati.

Nel comune veneto anche un bambino che frequenta un asilo sarebbe risultato contagiato, insieme ad una insegnante che poi avrebbe trasmesso la malattia a marito e figli. La situazione viene tenuta sotto costante controllo dalle autorità sanitarie, le quali vogliono assolutamente evitare che il contagio si propaghi ulteriormente.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli sul focolaio Covid scoppiato a San Zeno di Montagna. Nella regione Veneto sono 914 i nuovi contagi da coronavirus registrati da ieri 30 aprile , cifra che porta il totale dei casi a 412.813. Si registrano inoltre 20 nuovi decessi, con il totale che da inizio pandemia sale a 11.350.