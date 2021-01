Picchia la fidanzata con una spranga di ferro: arrestato il rapper romano 1727Wrldstar

Il rapper 1727Wrldstar nelle scorse è stato tratto in arresto dai carabinieri di Ponte Galeria a Roma con le accuse, gravissime, di maltrattamenti verso la sua fidanzata e uso di sostanze stupefacenti. Oltre a questo l’uomo, che si chiama Algero Corretini dovrà rispondere di ricettazione di un timbro medico e uso di anabolizzanti.

Nella fattispecie, nella serata di venerdì 22 gennaio, al culmine di una lite nata per motivi futili con la sua compagna, l’influencer l’ha aggredita con una mazza di ferro. A questo punto, spaventata, la ragazza è scappata di casa anche senza vestiti addosso, nel tentativo di salvarsi dalle grinfie del rapper. La vittima è stata portata in ospedale: per lei 30 giorni di prognosi, le sue condizioni sono abbastanza gravi.

La fidanzata, pur nella concitazione, ha mandato un messaggio alla madre, la quale ha richiesto subito l’intervento dei carabinieri chiamando il numero unico di emergenza 112. Nella mattinata di sabato 23 gennaio, l’uomo è stato raggiunto presso la sua abitazione dai militari dell’Arma. Dopo aver identificato, Corretini è stato portato in caserma per poter essere interrogato. Dell’accaduto è stata informata anche la Procura della Repubblica di Roma, che ha deciso per la custodia cautelare in carcere.

Diventato noto con un video

Corretini era diventato famoso diversi mesi addietro, quando sulla sua pagina Instagram pubblicò un video in cui si esibiva in spericolate e pericolose manovre in strada con la sua macchina. Proprio in quel frangente, mentre trasmetteva il video, il rapper sbagliò una manovra e colpì un muro che si trovava a margine della carreggiata. Ed è lì che pronunciò una frase diventata nota soprattutto tra i più giovani: “ho preso il muro fratellì” – così disse l’influencer.

Anche quella volta per lui non mancarono i guai, in quanto venne beccato dopo alcuni giorni dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Per lui ci fu una sanzione salatissima. Nel corso del 2020 sparì anche per qualche giorno da casa, e in quel caso la fidanzata ne denunciò la scomparsa anche tramite la trasmissione “Chi l’ha Visto?” Dopo poco tempo tornò nuovamente, dandone notizia anche sui social. Anche quando andò via Corretini portò con sè degli steroidi e alcune carte di credito.

Corretini è originario di Piana del Sole, frazione di Roma Capitale situata nel Municipio Roma XI. Sui suoi profili social 1727Wrldstar fa per ogni video migliaia di visualizzazioni. L’uomo viene seguito da 200 mila followers. Secondo gli inquirenti il timbro medico serviva a Corretini per falsificare ricette mediche per ritirare alcuni prodotti in farmacia. Sul caso si potranno conoscere ulteriori dettagli nei prossimi giorni.