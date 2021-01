Piana di Sorrento, Gary riceve il vaccino anti-Covid a 102 anni: la sua vita come un film

Quella che sto per raccontarvi è una storia commovente. Ha per protagonista un ultracentenario, Gaetano Spampanato, conosciuto come Gary, che a 102 anni ha ricevuto il vaccino anti-Covid in una Rsa di Piano di Sorrento, in provincia di Napoli, dove è ospite della Casa di riposo San Michele Arcangelo.

Giacomo Giuliano, vicesegretario del Comune di Piano di Sorrento, ha deciso di raccontare la travagliata vita di questo arzillo nonnino. Gary è innamorato di Maria. Entrambi sono originari di Mola e lui è intenzionato a sposare la sua Marietta. Ma, causa guerra, viene inviato in Africa come capitano aviere. Qualche anno dopo la sua promessa sposa viene a sapere che Gaetano è morto ed è straziata dal dolore. Ma passa del tempo e Maria viene corteggiata da un giovane di Piano di Sorrento, col quale convola a nozze.

Gaetano, che in realtà non è morto ma è solo stato fatto prigioniero dagli inglesi in Africa e, a fine guerra, tornato in Italia, scopre che Maria si è sposata. Incavolato, decide di andarsene il più lontano possibile, in America.

I successi di Gaetano in America

Trasferitosi in America, viene assunto nella Panamericana grazie al suo brevetto di pilota e, in 33 anni di lavoro, diventa responsabile dell’areoporto John Fitzgerald Kennedy di New York, incontrando i presidenti Nixon, Reagan, Bush, gli storici sindaci Cuomo e Giuliani, presenziando a tante cerimonie ufficiali di stato, senza mai distogliere il pensiero dalla sua Maria, tanto da telefonare segretamente in Italia per carpire informazioni su di lei da alcuni amici.

Nel 2010, dopo la morte della moglie e del figlio Paolino, a 92 anni, viene a sapere da un amico che la sua amata Maria è rimasta, anche lei, vedova. Così i due, dopo 70 anni, si sentono e si ritrovano.

Gaetano ritrova il suo più grande amore, Maria

Gaetano e Maria trascorrono due mesi intensi e meravigliosi e lei, nel frattempo, si trasferisce in una casa di riposo a Piano di Sorrento. Ma quando Gary torna brevemente in America per riprendersi le ultime cose, proprio mentre sta per chiudere le pratiche di trasferimento, gli viene comunicato che la sua Marietta è deceduta.

Allora Gaetano decide di ritornare comunque in Italia, trascorrendo gli anni che gli restano da vivere nella stanza 15 della casa di riposo San Michele Arcangelo, quella in cui Maria ha vissuto il suo ultimo periodo prima di morire. Gary sul suo comodino ha le foto del figlio Paolino e di Maria.