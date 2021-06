Una spaventoso incidente stradale si è verificato questa mattina sulla A1, nel tratto compreso tra gli svincoli di Piacenza Sud e Fiorenzuola. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, due camion e un’auto con a bordo due turiste tedesche si sono scontrati per cause ancora tutte in corso di accertamento. Nel tremendo impatto uno dei due mezzi pesanti, un’autocisterna che trasportava Gpl, ha preso fuoco. Una densa coltre di fumo nero, visibile da chilometri di distanza, ha invaso la carreggiata.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi. Il 118 ha inviato alcune ambulanze, poi sono arrivati i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme. Le forze dell’ordine hanno effettusto i rilievi del caso e deviato il traffico. Al momento la A1 risulta ancora chiusa completamente in entrambe le direzioni di marcia nel tratto interessato dall’incidente. Il bilancio è gravissimo: sono morti infatti i due conducenti dei mezzi pesanti.

Donne in salvo

Le due turiste tedesche che si trovavano nell’auto sono rimaste ferite in modo non grave. Avendo intuito la gravità di quanto successo, le signore sono scese dalla loro auto prima che il mezzo pesante prendesse fuoco. Entrambe sono state trasportate in ospedale per essere sottoposte a tutti gli esami del caso.

I due camionisti sono morti prima dell’arrivo sul posto dei vigili del fuoco e del 118. Per loro non vi è stato purtroppo nulla da fare: erano troppo gravi le ferite riportate durante l’impatto. “Incidente con incendio alle 10:40 tra due mezzi pesanti e una macchina sull’autostrada A1, all’altezza di Fiorenzuola d’Arda: due persone decedute. Intervento dei vigili del fuoco in corso con nuclei NBCR” – così hanno scritto i Vigili del Fuoco su Twitter.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su quanto avvenuto quest’oggi sulla A1. Sono impressionanti le immagini diffuse dai media nazionali, che mostrano l‘autocisterna che va a fuoco, con il traffico rallentato in entrambe le direzioni di marcia. Per motivi di privacy le generalità delle vittime non sono state rese note.