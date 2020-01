Piacenza: "Oro incenso e mirra" al Museo Kronos

L’Epifania, si sa, tutte le feste si porta via. Domani 6 gennaio 2020 ci sarà ancora un appuntamento, dedicato ai bambini dai 5 anni fino ai ragazzi di 12 anni, all’interno della rassegna “Natale ad Arte“. Si tratta di un laboratorio didattico, “Oro, incenso e mirra“, che si svolgerà, a partire dalle ore 16.00, presso il Museo Kronos.

I bambini prima di tutto parteciperanno alla lettura di come si è svolto il viaggio dei Re Magi, giunti da Oriente per incontrare Gesù. Quindi riceveranno dei cartoncini, in ognuno dei quali è riportata una frase che dovrà orientarli all’interno del Museo, della Cupola e della Cattedrale, per rintracciare un’opera da abbinare alla frase loro assegnata.

Si tratta di una caccia al tesoro speciale, che non termina con il ritrovamento dell’opera abbinata alla frase, ma prosegue con un’altra attività esperienziale e più pratica. Insieme agli animatori, dovranno creare “una magnifica essenza profumata con ingredienti del tutto naturali”, si legge su ilpiacenza.it.

Come partecipare

Per partecipare al laboratorio, è richiesta l’iscrizione e il versamento di una quota di partecipazione. I laboratori didattici si svolgeranno solo se sarà raggiunto un numero minimo di prenotazioni. Nel sito Il Piacenza, alla sezione eventi, si legge che “le prenotazioni sono sempre obbligatorie, per poter offrire un’esperienza di qualità”, così come è importante anche comunicare la disdetta della prenotazione, se degli imprevisti non permettano più di partecipare all’attività.

Alle 16.00 inizierà il laboratorio: per garantirne la puntualità il ritrovo è stato fissato alle ore 15.45 per il versamento della quota, presso il Salone polifunzionale della Cattedrale – Sala didattica. L’ingresso è nei chiostri del Duomo, a destra della Cattedrale di Piacenza.

Il laboratorio è stato pensato da Museo Kronos e CoolTour s.c. come parte del programma di eventi natalizi da proporre ai bambini e ai ragazzi nella rassegna “Natale ad Arte“.