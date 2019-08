Piacenza: mistero sulla scomparsa (da 3 giorni) di Elisa e Massimo

Sono riprese all’alba di oggi le ricerche di Massimo Sebastiani ed Elisa Pomarelli, il 47enne e la 28enne scomparsi domenica scorsa, 25 agosto, quando le loro famiglie aspettavano a casa il loro ritorno, che non è avvenuto, lanciando successivamente l’allarme ai carabinieri. Un mistero che sembra farsi sempre più fitto con le ore che passano e che, a tratti, si trasforma in una corsa contro il tempo.

Entrambi residenti a Carpaneto, in provincia di Piacenza, Massimo Sebastiani è un operaio tornitore, mentre Elisa è un’impiegata nell’ufficio di assicurazione del padre, e sembrerebbe che proprio il lavoro di lei abbia portato i due a conoscersi. Nonostante la loro differenza d’età, i due erano buoni amici, anche se alcune fonti rivelano che Sebastiani provasse qualcosa di più profondo per la ragazza, nonostate la 28enne lo vedesse solo come un amico.

Sebastiani e Pomarelli si erano dati appuntamento domenica per pranzare insieme, e passare la giornata in compagnia. L’ultimo avvistamento della coppia è avvenuto presso l’Osteria del Lupo a Ciriano di Carpaneto, dove si erano fermati a mangiare, prima che si perdessero le loro tracce. Verso sera, un parente dell’uomo ha chiamato i carabinieri denunciando la scomparsa del 47enne che non era ritornato a casa, seppur la macchina era parcheggiata nel vialetto ed il cellulare era all’interno dell’abitazione. Dopo poche ora, è giunta ai militari anche la telefonata della madre di Elisa, preoccupata perchè la figlia non aveva fatto ritorno.

Ultimi avvistamenti di Sebastiani

Stando ad alcune testimonianze, Sebastiani sembrerebbe essere stato visto domenica pomeriggio mentre camminava da solo con gli abiti bagnati nella zona di Sariano, nel comune di Gropparello. Qui sono iniziate subito le ricerche per scandagliare il fondo di alcuni specchi d’acqua e vasche di irrigazione presenti. Alcuni hanno anche affermato di aver visto l’uomo nella serata di domenica, mentre era a cena con una donna diversa da Elisa: da quel momento di Sebastiani non si hanno più notizie. Gli amici del 47enne affermano che l’uomo conosce molto bene la zona boschiva del territorio, dove nel tempo libero tagliava la legna, oltre ad essere molto abile nel sopravvivere in situazioni estreme: da qui l’ipotesi che l’uomo sia ora nascosto in qualche rifugio o capanno.

Identikit di Elisa

Il comando provinciale dei carabinieri di Piacenza ha diffuso la foto di Elisa Pomarelli con il suo identikit, chiedendo la collaborazione di tutti i cittadini. Alta pressappoco un metro e 60, la 28enne quando è sparita portava una t-shirt nera con la scritta Armani ed un paio di pantaloni beige. In caso di avvistamento si chiede di avvisare in modo tempestivo i carabinieri ai seguenti numeri: 112, 0523 3411 (comando provinciale CC. di Piacenza), 0523 244500 (compagnia carabinieri di Fiorenzuola d’Arda).