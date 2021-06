Un terribile incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri in provincia di Piacenza, precisamente sulla bretella che collega la A21 alla A1, nei pressi di Monticelli. Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, un furgone Doblò sul quale viaggiavano 5 operai ha tamponato violentemente un Tir. Il piccolo mezzo si è praticamente schiacciato contro il camion. I soccorritori hanno affermato che il Doblò, durante l’impatto, è stato praticamente sventrato.

Per tutti gli occupanti all’interno del furgone non vi è stato purtroppo nulla da fare. Tutti e 5 gli operai sono morti sul colpo. Tre delle vittime sarebbero residenti in provincia di Brescia, mentre due di loro a Bergamo. Al momento non è chiaro come abbia fatto il furgone a schiantarsi in quella maniera contro il mezzo pesante: le forze dell’ordine non hanno trovato segni di frenata. Le ipotesi al vaglio degli investigatori sono due: o una distrazione da parte del conducente del Doblò oppure un colpo di sonno potrebbero essere all’origine del sinistro.

Stavano tornando a casa

Secondo quanto riferisce Fanpage, che cita Il Giornale di Brescia, i 5 operai stavano tornando a casa dopo una intensa giornata di lavoro. Nulla però faceva presagire un dramma simile. Erano impiegati presso una ditta edile con sede a Cortefranca. L’arteria stradale è stata bloccata per diverse ore, in modo da permettere agli investigatori di svolgere i rilievi del caso.

Sul posto sono anche intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno proceduto ad estrarre le vittime dalle lamiere e a mettere in sicurezza la carreggiata. La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Stradale di Cremona. Sono impressionanti le immagini riprese sul luogo del sinistro, che mostrano il furgone letteralmente disintegrato contro al camion.

Nelle prossime ore potranno conoscersi sicuramente ulteriori particolari su questo grave fatto di cronaca avvenuto sulla A21. Le famiglie e i conoscenti delle 5 vittime sono ora distrutte dal dolore. Sul caso si attendono quindi ulteriori dettagli da parte delle autorità. I resti del furgone sono stati poi rimossi da una ditta specializzata.