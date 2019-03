Piacenza, bimbi di due anni escono dal nido: indagate le maestre

Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - Sei occhi non bastano in un asilo nido, ma in generale non bastano mai quando si ha a che fare con dei bambini. Perché questi non conoscono i pericoli, hanno in se stessi la voglia di conoscere, di esplorare, di muoversi. Essere responsabile di un gruppetto di bambini è un bell'impegno. Non so se sarà possibile rintracciare chi ha lasciato il cancello aperto: di sicuro, monitorarlo diventa un impegno per tutti...