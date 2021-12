Una vicenda commovente arriva da Piacenza, dove nella mattinata di ieri una signora anziana ha derubato un commerciante di un paio di guanti e una sciarpa. La donna, trovandosi vicino ad una bancarella del mercato, nel pieno centro di Piacenza, aveva bisogno di qualcosa per ripararsi dal freddo ma molto probabilmente non aveva i soldi per poter pagare la merce. Per cui ha deciso di agire in questo modo, sottraendo quanto le era necessario.

Il commerciante si è accorto che dalla bancarella mancavano i guanti e la sciarpa, per cui si è rivolto alla Polizia Locale, che si è subito messa sulle tracce della persona che aveva sottratto la merce. Gli agenti non ci hanno messo molto a trovare l’anziana, a cui hanno chiesto spiegazioni per il gesto appena compiuto. Un gesto dettato dalla disperazione appunto. Il commerciante, intuendo che non si trattava di una criminale, ha quindi deciso di donare la merce all’interessata e di non denunciarla.

Il comandante: “Valutare le situazioni”

“La professionalità degli agenti non può mai essere disgiunta da una componente di umanità che, come dimostra l’episodio avvenuto stamani al mercato (ieri per chi legge, ndr), è fondamentale nel valutare tutte le situazioni, anche grazie all’insostituibile collaborazione dei cittadini” – così ha commentato il comandante della Locale di Piacenza, Mirko Mussi.

Sulla vicenda è intervenuto anche l’assessore alla Sicurezza del Comune di Piacenza, Luca Zandonella, il quale ha dichiarato che il compito della Polizia Locale è si quello di prevenire gli illeciti commessi dai cittadini, ma anche quello di valutare queste situazioni particolari. Gli agenti e l’ambulante hanno instaurato un dialogo con l’anziana.

Non è la prima volta che in Italia una persona bisognosa sottrae merce da un attività commerciale. Molto spesso i titolari delle attività riconoscono il bisogno che si cela dietro questi gesti, e decidono di donare la merce sottratta. Alcune volte sono le forze dell’ordine chiamate ad intervenire a risolvere la situazione pagando di tasca loro il conto, spesso della somma di pochi euro.