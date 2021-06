Incredibile gaffe del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che ieri mattina è intervenuto durante un Consiglio Regionale Straordinario in cui si discuteva la “Strategia della Regione Abruzzo sul corridoio europeo trasversale Tirreno-Adriatico”. Il Presidente ha fatto notare di come la sua regione non abbia una Autorità Portuale. Ma durante l’intervento ha pronunciato una frase non proprio corretta, che non è sfuggita soprattutto all’opposizione.

“Se togliamo la Basilicata ed il Molise, l’Abruzzo è l’unica regione che si affaccia su tre mari (Adriatico, Tirreno, Jonio) che non ha un sistema di Autorità portuale. Ci sono regioni che ne hanno addirittura due o tre. In Abruzzo non esiste, è colpa mia?” – questa è la frase pronunciata dal Presidente, che effettivamente contiene un errore geografico di non poco conto. Come si sa, infatti, l’Abruzzo è bagnato soltanto dal mare Adriatico, ma non dallo Ionio e dal Tirreno, che si trovano a centinaia di chilometri di distanza.

Marsilio ha spiegato il suo concetto

Il Presidente ha comunque già risposto con una nota a chi lo ha attaccato per questa frase, dato che il fatto è anche diventato una notizia ed è stata ripresa da numerosi giornali italiani. “Nel giorno in cui vengono messi a nudo i suoi errori, il Pd cerca di spostare l’attenzione generale su una frase del presidente Marsilio. Il concetto è che all’Abruzzo manca una Autorità portuale propria. Se poi a qualche consigliere di minoranza piace buttare un discorso serio in burletta, possiamo pure accontentarlo aggiungendo che l’Abruzzo, oltre ad affacciarsi su tre mari, ha anche le Alpi e il Lago di Garda. Se basta così poco per farli contenti…” – questa è la secca replica di Marsilio.

Eppure la frase ha suscitato grande scalpore. Sui social circola il video del Presidente che pronuncia la gaffe durante il Consiglio Regionale. Nelle prossime ore non è escluso che possano arrivare ulteriori chiarimenti da parte dello stesso Marsilio sulla frase pronunciata durante l’incontro tenuto in Regione.

Marco Marsilio è un esponente di Fratelli D’Italia e Presidente della Regione Abruzzo dal 23 febbraio 2019. Dal 2008 al 2013 è stato anche deputato, e senatore dal 2018 al 2019. “Al di là della geografia, Abruzzo che si affaccia su tre mari, il presidente della Regione Marsilio non sa veramente di cosa parla” – così ha commentato Camillo D’Alessandro, esponente di Italia Viva.