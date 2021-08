Si sono vissuti momenti di vera apprensione nella mattinata di ieri a Pesaro, precisamente in un negozio di abbigliamento della catena di abbigliamento Calzedonia. Qui, infatti, un uomo, identificato dai presenti come un immigrato di colore, è entrato nell’attività commerciale e ha rivolto degli epiteti espliciti ai manichini su cui si esponeva la merce. Subito dopo è passato ai fatti, cominciando devi veri e propri atti in cui simulava un rapporto intimo.

I responsabili della struttura si sono allarmati da quanto stava succedendo, anche perchè l’uomo era visibilmente in preda ai fumi dell’alcol, per cui hanno chiaamato immediatamente la Polizia di Stato. Sul posto la Questura ha portato due volanti, che hanno provveduto a far ritornare l’ordine nel negozio. Nel frattempo il soggetto si era dileguato, ma è stato raggiunto poco dopo dagli agenti in una via del centro, questo grazie alla descrizione del personale dell’attività e dei clienti.

Breve fuga

La fuga del soggetto è stata quindi piuttosto breve. Come già detto l’uomo era visibilmente ubriaco quando è entrato nell’attività commerciale, per cui questa circostanza ha ulteriormente allarmato i presenti all’interno del negozio. Tutto è accaduto poi intorno a mezzogiorno, un orario di punta in quasi tutte le città italiane.

Per motivi di privacy le generalità dell’uomo non sono state rese note, questo anche vista la delicatezza della vicenda. Non si sa perchè l’immigrato abbia deciso di inscenare un rapporto intimo con i manichini. Sul caso comunque continuano le indagini dei poliziotti. Nell’attività pare non si siano registrati danni.

Nelle prossime ore potranno sicuramente conoscersi ulteriori dettagli su questo assurdo episodio avvenuto a Pesaro. Ogni anno sono diversi i fatti del genere che accadono in Italia. La notizia in questione, secondo quanto afferma Leggo, è stata riportata anche dal quotidiano Il Messaggero e ha destato curiosità tra gli abitanti del capoluogo di provincia marchigiano.