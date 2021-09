Con la scusa di passeggiare il suo cagnolino si assentava per andare dall’amante. La grottesca e curiosa vicenda arriva da Fano, in provincia di Pesaro-Urbino, dove una donna ha scoperto il tradimento del marito grazie al comportamento del loro cagnolino. Il marito, infatti, spesso dopo cena usciva da casa insieme all’animale dicendo di recarsi sulla spiaggia per poter fare insieme al cagnolino una passeggiata, questo in modo che l’animale ottemperasse anche ai suoi bisogni.

A quel punto l’uomo usciva da casa, caricava il fido in auto, e andava in un paese vicino dove si recava in un’altra casa, che non era quella né di un famigliare, né quella di un amico, bensì dell’amante. Dopo aver trascorso qualche ora insieme a lei (anche tre-quattro), il marito tornava a casa come se nulla fosse. Ma il cane non era mai stanco, e aveva sempre voglia di uscire. Dopo alcuni mesi la moglie si è insospettita per cui una sera ha deciso di seguire il marito, per vedere che cosa succedesse. Ed è così che ha scoperto la tresca.

Cacciato da casa insieme al cane

Una volta arrivata nel paesino vicino, la moglie ha parcheggiato poco lontano dalla casa dell’amante dell’uomo. Da qui il marito è sceso dopo un’ora e mezzo, sempre insieme al cane. A quel punto, scoperto l’inganno, la moglie si è rivolta ad un legale e ha chiesto la separazione dal marito con addebito nei suoi confronti.

Ma le cose non si sono messe bene neanche per il cane, che, suo malgrado, ha dovuto seguire fuori da casa il marito della donna. La storia si è conclusa in modo amaro per tutti, anche per l’animale, che proprio grazie al suo comportamento ha dato modo di scoprire alla moglie il tradimento del marito.

La vicenda in queste ore è diventata virale in tutta Italia ed è stata ripresa dai principali media nazionali, come TgCom24. Per motivi di privacy le generalità della coppia non sono state diffuse. Sul caso si potranno conoscere sicuramente ulteriori particolari nei prossimi giorni, o al massimo nelle prossime settimane.