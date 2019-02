Pesaro, la richiesta social del Sindaco: "aiutatemi a trovarla"

Matteo Ricci, il sindaco di Pesaro, ha pubblicato nel web delle foto che sono diventate in poche ore virali. Il post risale alla mattinata di ieri, e vede una misteriosa donna mentre pulisce le strade della città armata di scopa e paletta. La richiesta di Ricci è molto semplice: “aiutatemi a trovarla“. Secondo il primo cittadino, infatti, questa donna merita di essere premiata dal Sindaco della stessa città che con cura pulisce da giorni.

La città di Pesaro è in subbuglio alla ricerca della donna misteriosa che si appresta spesso a pulire le strade del centro da mozziconi di sigarette e cartacce che le persone incivili continuano a gettare a terra. Un gesto, quello fatto da questa cittadina ancora senza nome, del tutto volontario che secondo il Sindaco sta insegnando molto a lui e a tutti i suoi concittadini.

Il post

“Conoscete questa donna?” così inizia il post del primo cittadino di Pesaro, Matteo Ricci, pubblicato nelle prime ore della mattinata di ieri presso il suo profilo social di Facebook. Insieme alle parole di gratitudine pubblicate nel web, ci sono anche le foto che ritraggono la donna mentre pulisce le strade del centro della città.

Il desiderio di Ricci è premiarla come Comune di Pesaro per il suo senso civico. Sottolineando il fatto di non sapere se si tratta di una donna straniera o italiana, continua il suo post affermando che la sconosciuta sta sicuramente dando una lezione a tutti. Secondo quanto è riuscito a scoprire Ricci, pare che la donna da giorni stia pulendo le zone intorno alla piazza, i punti più colpiti dalle sporcizie che le persone incivili lasciano a terra.

La sua richiesta di aiuto rivolta ai cittadini si conclude con una nota verso tutti, in cui vuole ricordare che il cambiamento parte dai piccoli ma grandi gesti fatti da persone così.