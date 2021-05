Si sono vissuti momenti di apprensione questa mattina a Gubbio, e in alcuni comuni vicini. Secondo la stampa locale e nazionale, infatti, la popolazione ha avvertito distintamente due scosse di terremoto, tra cui una di magnitudo 4.0, la più forte. Quest’ultima è stata avvertita poco prima delle 10:00, precisamente alle 9:56. L’epicentro è stato localizzato a due chilometri dalla stessa Gubbio. La seconda scossa si è verificata alle 10:07 e ha avuto magnitudo di 3.1. Nonostante quest’ultima sia stata più lieve, è stata avvertita comunque dalle persone. L’ipocentro è stato localizzato a 10 chilometri di profondità.

Sui social network sono cominciate ad arrivare numerose segnlazioni. Sono 9 i comuni dell’area di Gubbio che sono stati interessati dal sisma, che a quanto pare non ha causato danni a cose o persone. La gente, come spesso accade in questi casi, si è comunque spaventata, anche perché è vivo ancora il disastro del 2016, quando un violento sisma colpì il Centro-Italia provocando 299 vittime e distruggendo anche alcuni monumenti.

Situazione seguita dalla Protezione Civile

La notizia del sisma di quest’oggi in Umbria è stata confermata dalla Protezione Civile Nazionale e dall’INGV, che ha pubblicato i relativi aggiornamenti sulle sue pagine social. I Vigili del Fuoco hanno confermato che non vi è stata, al momento, nessuna richiesta di soccorso o di segnalazione di eventuali danni.

La situazione viene comunque costantemente monitorata. Il Centro-Italia è ritenuta una zona ad alto rischio sismico. “La scossa è stata avvertita dalla popolazione, è stata breve ma intensa. Ora siamo in contatto con la protezione civile per valutare la situazione, e con i nostri uffici stiamo facendo tutti i controlli e le verifiche del caso sugli edifici pubblici. Al momento non abbiamo segnalazioni di danni” – così ha detto ai cronisti dell’Adnkronos il sindaco di Gubbio, Filippo Stirati.

Tra l’altro, sempre secondo si apprende dal primo cittadino, proprio oggi a Gubbio doveva tenersi la tradizionale “Festa dei Ceri”. Anche quest’anno la manifestazione è saltata a causa delle restrizioni anti pandemia tutt’ora vigenti. Nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori dettagli sul sisma che ha colpito l’Umbria questa mattina.