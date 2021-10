Una terribile tragedia si è verificata ieri sera in provincia di Perugia, lungo la strada Marcianese, precisamente nel territorio del comune di Deruta, dove la 33enne Mara Ortolani è deceduta in seguito ad un terribile incidente stradale. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, la donna, per cause ancora tutte in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo dell’auto uscendo fuori strada. Nel tragitto la vettura avrebbe sfondato una recinzione per poi arrestarsi contro un pino. L’urto è stato terribile. La macchina è esplosa, non lasciando scampo alla vittima, che è morta carbonizzata.

Il suo corpo è stato trovato dai Vigili del Fuoco dopo aver spento le fiamme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Todi e i sanitari del 118. La macchina era a doppia alimentazione, ovvero benzina e Gpl. L’incidente, secondo quanto riferisce Perugia Today, è avvenuto tra l’agricola Carboni e il bivio che porta alla vecchia discoteca il Billo/Matrioska. La donna faceva di professione la parrucchiera e abitava a Torgiano.

Dolore in paese

I pompieri, una volta arrivati sul posto, hanno spento le fiamme in pochissimi minuti. La donna sarebbe morta sul colpo. L’esplosione sarebbe stata causata da una fuoriuscita di gas, esplosione che ha poi generato il conseguente rogo. Ieri sera la Ortolani stava tornando a Torgiano dopo una giornata di lavoro.

Non si sa se abbia avuto un malore oppure un colpo di sonno. Questi particolari saranno stabiliti dalle indagini che effettueranno gli investigatori. Prima di uscire fuori strada pare che la vettura abbia anche colpito il muro di una villetta che si trovava lì vicino. Mara era molto conosciuta e in tantissimi hanno voluto dedicare un ricordo.

“La tua allegria nonostante i tuoi mille problemi! La tua voglia di vivere ! Mara Ortolani resterai sempre nel mio cuore” – così ha scritto un utente sui social. Sono impressionanti le immagini diffuse dai media locali, che mostrano la vettura completamente accartocciata e distrutt dalle fiamme.