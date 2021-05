Un brutto incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri a Corciano, in provincia di Perugia, precisamente tra le frazioni di Migiana e Mantignana. Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, due auto si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato violentissimo, tanto che vi è stata una vittima: si tratta di una bambina di quattro anni, di nome Priscilla. La piccola viaggiava assieme alla madre, che è rimasta gravemente ferita.

La donna è stata trasportata in codice rosso presso l’ospedale di Perugia. Al momento la dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Locale, che sul posto ha già provveduto ad effettuare i rilievi del caso, questo per meglio chiarire la dinamica del sinistro. La bambina rimasta vittima dell’incidente è stata subito soccorsa dai sanitari del 118, ma a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione. Lo scontro tra i due veicoli è avvenuto in un tratto rettilineo. I Vigili del Fuoco hanno provveduto ad estrarre dalle lamiere i feriti e la vittima, rimettendo in sicurezza la carreggiata.

Due ragazzi rimasti feriti

Nell’altra auto viaggiavano due ragazzi, un 19enne e una 17enne. Costoro sono rimasti feriti in maniera lieve e sono stati trasportati lo stesso in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. La madre della bimba deceduta avrebbe riportato un trauma toracico grave con frattura di alcune costole. Non rischierebbe comunque la vita.

La cittadina di Corciano è sotto shock per quanto avvenuto. Sul luogo della tragedia si è recato anche il sindaco Cristian Betti. “Siamo scioccati, basiti, distrutti. A nome di tutta la comunità e mio personale, esprimo l’abbraccio più grande, una preghiera ed un bacio a questo angioletto che è volato in cielo” – queste sono le parole del primo cittadino.

I rilievi sull’arteria stradale sono andati avanti per diverso tempo, fino alla serata. Nelle prossime ore potranno conoscersi sicuramente ulteriori particolari su quanto avvenuto in Umbria nel pomeriggio di ieri. Per motivi di privacy le generalità complete della bimba e quelle dei feriti non sono state rese note.