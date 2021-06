Perugia: muore per un malore, il cane veglia il suo cadavere per ore

Un vecchio adagio recita che il cane è il migliore amico dell’uomo, e l’ultimo fatto di cronaca avvenuto in provincia di Perugia non fa che confermare che questo detto sia ancora veritiero. Dopo la morte improvvisa di un uomo di San Giustino, il suo fedele compagno a quattro zampe ha infatti vegliato per ore il suo corpo prima della scoperta della salma.

La triste vicenda ha inizio lunedì, quando il 38enne Rosario Scalzi non si è presentato al lavoro. Preoccupati per la assenza inaspettata e della quale nessuno aveva avvisato, i colleghi dell’operaio, che lavorava presso la ditta C.M.C. Machinery di Città di Castello, hanno dapprima tentato di contattarlo al telefono cellulare, al quale però nessuno ha risposto.

Dopo diversi tentativi a vuoto, qualcuno ha pensato di contattare lo zio di Scalzi, residente a Fighille, nel comune di Citerna, a circa 10 km dalla residenza di Rosario. Lo zio si è quindi immediatamente recato nella località di Sant’Anastasio dove il nipote, originario di Catanzaro, viveva da solo per accertarsi di cosa fosse successo.

Quando è arrivato alla casa di Rosario, ha visto dalla finestra il corpo del nipote riverso a terra vicino al suo letto. Al suo fianco il fedele cane, che lo ha vegliato dal suo improvviso e fatale malore fino alla scoperta del corpo. Lo zio è quindi subito entrato nella casa, cercando disperatamente di rianimare il nipote e chiamando il 118 per far arrivare un’ambulanza.

Purtroppo qualsiasi tentativo di rianimazione è stato inutile, e gli operatori del 118 hanno solo potuto constatare la morte del 38enne. Rosario Scalzi amava tantissimo il suo cane, tanto che nella sua pagina Facebook la foto del profilo lo ritraeva abbracciato all’amico a quattro zampe, un cane di taglia media color bianco e marrone, e la copertina ritraeva solo l’animale durante una passeggiata in un bosco.