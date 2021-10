Ha un risvolto ancora più tragico il fatto avvenuto questo pomeriggio a Pò Bandino, una frazione di Città delle Pieve, in provincia di Perugia. Qui, infatti, un bimbo di due anni è stato adagiato dalla madre, una 44enne ungherese, sul nastro trasportatore della cassa di un supermercato facente parte della nota catena Lidl. La donna chiedeva aiuto. Sul corpo del piccolo apparivano numerose ferite inferte con un’arma da taglio.

Secondo le prime informazioni che erano trapelate, pareva che il piccolo fosse stato trovato all’esterno dell’attività commerciale. Sul posto sono giunti a sirene spiegate i carabinieri di Città delle Pieve e i sanitari del 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’infante. Sotto shock i cassieri e clienti che si trovavano all’interno del negozio. La 44enne, in evidente stato confusionale, è stata portata in caserma per essere interrogata.

Trovato il passeggino

Nel frattempo sono cominciate a tutto spiano le indagini. Le forze dell’ordine hanno ritrovato il passeggino del bimbo poco distante dall’attività commerciale, nei pressi di un casolare abbandonato. Attorno a questa struttura si stanno concentrando adesso le indagini, questo per capire se sia quello il luogo del presunto delitto.

La tragedia sarebbe avvenuta intorno alle ore 15:00. Il bimbo presentava ferite piuttosto serie all’addome e sul collo. La donna avrebbe fornito per ora soltanto versioni contrastanti sulla dinamica degli eventi. La donna abita a Chiusi, in provincia di Siena, presso l’abitazione di un conoscente. Altri dettagli al momento non sono noti.

Le indagini sembrano comunque aver preso una piega ben precisa, che è quella dell’omicidio. Resta da chiarire chi sia il responsabile, ma questi particolari potranno essere noti soltanto dopo che i carabinieri avranno terminato le indagini. Nelle prossime ore si conosceranno sicuramente ulteriori dettagli sull’accaduto. Città delle Pieve è sconvolta dal dramma che ha colpito la comunità.