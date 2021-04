Perde il controllo della moto e finisce fuori strada: giovane muore sul colpo

Un terribile incidente stradale si è verificato nel pomeriggio del 16 aprile a Ribera, in provincia di Agrigento, dove un giovane di 26 anni, Filippo Campanella, ha perso la vita.

Il ragazzo, molto conosciuto in zona, viaggiava a bordo della sua moto, quando, per cause ancora tutte in corso di accertamento, ha perso il controllo della due ruote ed è finito fuori strada. L’impatto con il suo è stato tremendo e purtroppo non gli ha lasciato scampo: il 26enne sarebbe morto praticamente sul colpo.

Sul luogo del fatto di cronaca sono giunti immediatamente i soccorsi. Per velocizzare le operazioni di trasporto in ospedale, viste le sue gravi condizioni, è stato fatto arrivare un’eliambulanza. I tentativi di rianimare Filippo però non sono serviti a nulla: il giovane era già deceduto a causa delle gravi ferite riportate durante l’impatto. Ribera adesso è una comunità sconvolta da quanto avvenuto e tutti si sono stretti attorno alla famiglia del giovane.

Il sindaco sul posto dell’incidente

Sul luogo del sinistro mortale si è recato anche il sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo, che ha espresso tutto il suo cordoglio ai famigliari della vittima. “Siamo tutti sotto shock i riberesi sono vicini ai familiari di Filippo per questa immane tragedia” – queste sono le parole del primo cittadino. Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri, stanno cercando di capire bene che cosa sia successo sull’arteria stradale dove Filippo ha perso la vita.

Nell’incidente non sono stati coinvolti altri veicoli: il 26enne avrebbe quindi perso in maniera autonoma il controllo del mezzo. Sicuramente nelle prossime ore, o nei prossimi giorni, potranno arrivare dei chiarimenti circa le cause del sinistro stradale che è costato la vita Filippo Campanella.

Il giovane era noto per il suo buon cuore e per l’animo gentile che le contraddistingueva. Il giovane era un grande appassionato di motori e tutti i suoi amici lo ricordano con affetto. Sono tantissimi in queste ore i messaggi di cordoglio che stanno giungendo anche sui social. Il dolore è davvero tanto per l’improvvisa scomparsa del 26enne riberese.