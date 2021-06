Pensionato senza patente invade un parco e investe una famiglia: grave bimbo di 3 anni

Cosa ne pensa l’autore

Anna Santini - Maledetto schifoso, altro che omicidio stradale, questo va messo in galera finché campa. Sapendo che era un pericolo pubblico alla guida, come dimostrato dai precedenti, ritirargli la patente a quanto pare non basta. Gli andava ritirata anche l'auto, ma è troppo tardi per questo. Ora non deve avere mai più la possibilità di vederla neanche in foto una macchina, per me carcere per la vita che gli rimane. E ai lavori forzati, non a goderselo a sbafo.