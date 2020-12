Pensionato 71enne si toglie la vita in strada dandosi fuoco a Gravina di Catania

Dramma nella giornata di ieri 30 novembre a Gravina di Catania, nell’omonima provincia siciliana, dove un pensionato di 71 anni ha deciso di togliersi la vita in strada. Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, l’uomo si è dato fuoco versandosi addosso della benzina contenuta in una tanica.

Una volta arrivato in via Giusti l’anziano ha parcheggiato la macchina e ha dato adito ai suoi propositi. A lanciare l’allarme è stato un residente della zona, che ha visto l’uomo ormai esanime che giaceva per strada carbonizzato.

L’episodio alla periferia del paese

Via Giusti è una via periferica della cittadina di Gravina di Catania. I soccorsi sono giunti immediatamente ma per il 71enne non vi è stato nulla da fare, in quanto, come già detto, era già morto quando è stato avvistato da un residente del posto. Sul luogo del fatto di cronaca sono giunti i carabinieri della locale stazione, i quali hanno proceduto ad effettuare i rilievi del caso.

Al momento non si conosce il motivo per cui il pensionato ha compiuto questo gesto, ma sicuramente ulteriori dettagli emergeranno nelle prossime ore dopo le indagini degli inquirenti. Dai primi accertamenti sarebbe emerso che l’uomo era residente a Catania. Ieri mattina avrebbe raggiunto un distributore di carburanti della zona con la sua macchina, una Fiat Pand e poi con lo stesso veicolo si è diretto a Gravina di Catania dove si è dato fuoco.

Una comunità sconvolta

Dell’accaduto è stato informato anche il pm di turno presso la Procura della Repubblica sita nel capoluogo di provincia etneo. Nei momenti successivi al dramma i carabinieri hanno proceduto ad ascoltare i parenti della vittima, questo per cercare di capire che cosa possa essere avvenuto e ricostruire la vita del 71enne. Per motivi di privacy le sue generalità non sono state diffuse.

L’accaduto ha sconvolto la comunità di Gravina di Catania, che conto poco più di 25.000 abitanti. Il medico legale ha già disposto tutti gli accertamenti del caso sulla salma dell’anziano. Anche da questi esami potranno emergere ulteriori elementi utili alle indagini. La notizia è stata riportata dai maggiori media nazionali, anche dalla testata giornalistica Fan Page.