Lo hanno trovato senza vita in un casolare di campagna nei pressi di Casorate Primo, in provincia di Pavia. Ha un tragico epilogo la vicenda di Giacomo Sartori, il giovane 29enne che nella serata di sabato scorso era scomparso da Milano. Il suo corpo è stato trovato questa mattina. A fare la tragica scoperta sono state le forze dell’ordine, che da giorni lo cercavano nella zona, dopo aver ritrovato ieri la sua auto, un Volkswagen Polo di colore grigio. Insieme alla macchina erano stati trovati anche il portafogli e il cellulare.

Secondo quanto riferisce l’Ansa, che riporta fonti vicine agli inquirenti, pare che il giovane si sia tolto la vita impiccandosi con un cavo elettrico. La vittima era originaria di Mel, paese che si trova in provincia di Belluno. I carabinieri, guidati dal Maggiore Ilaria Campeggio, hanno spiegato che molto probabilmente si è trattato di un gesto autolesionistico. Al momento le indagini proseguono nel più stretto riserbo, la dinamica di quanto accaduto è al vaglio dei carabinieri.

Oscurata una pagina Facebook

Nel frattempo è stata oscurata una pagina Facebook creata a quanto sembra da alcuni famigliari del giovane scomparso. La pagina era volta ad aggiornale la popolazione sullo stato delle ricerche del giovane. L’auto del giovane era stata trovata nei pressi di un agriturismo, il cui titolare ha spiegato ai colleghi di Fanpage di averla notata già da domenica sera.

Lunedì era giorno di chiusura dell’attività, per cui l’uomo ha aspettato ancora un pò per far rimuovere l’auto, credendo si trattasse di un veicolo rubato e che qualcuno aveva abbandonato lì. Furono in quel caso i carabinieri, giunti mercoledì mattina, a stabilire che quella fosse l‘auto di Sartori.

Gli uomini della Scientifica hanno quindi effettuato tutti i rilievi del caso, fino a quando poi, dopo aver allargato le ricerche con la collaborazione della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, stamane è stato trovato il corpo senza vita del ragazzo. Il giovane, dopo aver parcheggiato l’auto, si sarebbe incamminato nelle campagne per poi trovare rifugio nel casolare.