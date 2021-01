Pavia, tragedia in una casa famiglia: bimbo autistico muore soffocato sotto un cumulo di vestiti

Ieri sera, martedì 19 gennaio, in una comunità della Lomellina per richiedenti asilo, a Cozzo, in provincia di Pavia, un bambino di 8 anni, autistico, originario dell’Azerbaigian, è morto. Stando alle prime ricostruzioni, il decesso sarebbe avvenuto per soffocamento, per la caduta di un cumulo di vestiti dall’armadio che aveva aperto…indumenti che lo avrebbero travolto e schiacciato col loro peso,non lasciandoli scampo.

Il piccolo risiedeva nella casa famiglia con la madre e sarebbe stata proprio quest’ultima, attorno alle 20:30, a diramare l’allarme.Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118 Areu con 2 ambulanze e 2 automediche, il personale medico del 118 e quello della Croce Azzurra di Robbio ma quando sono arrivati non c’era più nulla da fare, il bambino era già morto.

Si indaga sull’accaduto

In queste ore, i carabinieri della compagnia di Vigevano cercano di ricostruire la dinamica dell’accaduto, passando in rassegna tutte le ipotesi, per capire se il bambino abbia avuto un malore, se sia rimasto ferito dalla caduta degli oggetti o se ci siano ulteriori cause del decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Candia che indagano, anch’essi, per la ricostruzione della tragica vicenda che ha sconvolto l’intera comunità del piccolo paese.

Gli accertamenti e gli interrogatori dei militari dell’arma sono andati avanti per tutta la notte. La struttura, come riporta La Provincia Pavese, è gestita dalla cooperativa Faber di Inveruno. Aperta nel 2017, ospita 21 persone, tra cui 8 bambini con le madri ma anche coppie in difficoltà e madri sole.

Il presidente della cooperativa, Fabio Caravaglia, ha spiegato al quotidiano pavese: “E’ stata la madre a dare l’allarme. All’interno della struttura c’erano tre nostri addetti, che sono intervenuti subito. Stiamo collaborando con le forze dell’ordine”. Non resta che attendere gli esiti degli accertamenti in corso per capire cosa abbia portato alla morte del piccolo, ieri sera, lasciando sgomento tutto il paese di Cozzo.