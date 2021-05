Ha rischiato di trasformarsi in tragedia un grave fatto di cronaca avvenuto nella serata di ieri a Vellezzo Bellini, in provincia di Pavia. Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, un uomo di nazionalità romena di 41 anni ha cercato di uccidere la convivente incinta al secondo mese. La vittima dell’aggressione sarebbe riuscita comunque a chiamare immediatamente il 118, che ha raccolto la sua richiesta di aiuto. A loro, inizialmente, la donna aveva parlato di un incidente domestico e di qualche ustione.

All’arrivo dei sanitari è però svenuta. Ai medici è apparso subito chiaro che quella donna avesse subito un’aggressione, in quanto le ustioni ricoprivano la maggior parte del corpo. Per questo sono arrivati anche i carabinieri, che hanno subito iscritto nel registro degli indagati il convivente della donna. Da quanto si apprende, il 41enne era ubriaco, e al culmine di una discussione con la donna ha rovesciato addosso alla vittima dell’alcol per poi darle fuoco.

L’uomo è stato arrestato

Il 41enne, al termine delle formalità di rito, è stato quindi arrestato con l’accusa di tentato omicidio. La donna è stata trasferita con urgenza presso l’ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono gravi e la prognosi resta riservata: la convivente dell’uomo ha riportato ustioni sul 50% del corpo. Quando sono arrivati i carabinieri e i sanitari, la donna, prima di svenire, avrebbe indicato come responsabile dell’aggressione proprio l’uomo.

Per questo i militari dell’Arma lo hanno tratto in arresto, iscrivendolo subito nel registro delle persone indagate. La notizia di quanto avvenuto i è sparsa immediatamente in tutto il piccolo centro del pavese, destando sgomento e sconcerto tra gli abitanti. Per motivi di privacy le generalità della vittima e dell’aggressore non sono state rese note.

Nelle prossime ore si potranno conoscere ulterori dettagli sul dramma avvenuto a Vellezzo Bellini. Ancora una volta, quindi, in Italia si verifica un episodio di violenza contro le donne, l’ennesimo di questi ultimi giorni. Le autorità invitano a denunciare ogni sopruso che si verifica sia all’interno che fuori le mura domestiche.