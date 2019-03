Pavia: “siamo terrapiattisti, non paghiamo il biglietto del treno”

Cosa ne pensa l’autore

Costantino Ferrulli - Avevo sentito parlare tempo fa di questi personaggi, che in barba a qualsiasi evidenza scientifica, sostengono che la terra sia piatta e che la Nasa, i piloti di aereo e il personale di bordo, ci prende in giro ogni giorno. Allora pensai che fossero solo dei movimenti goliardici ma, dopo questo episodio, forse qualcosa che non va in queste persone ci deve essere.