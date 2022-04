Ci sono tragedie davvero terribili per cui a volte, non ci sono spiegazioni e neanche servono. Un genitore sarebbe disposto a qualsiasi cosa, pur di salvare il figlio, rischiando anche la sua stessa vita. È proprio questa la dinamica che ha portato alla morte di un padre che, nel tentativo di soccorrere il figlio sbalzato fuori dall’auto, è stato travolto ed entrambi sono morti sul corpo. Qui ripercorriamo quanto accaduto.

Sull’autostrada Piacenza-Torino, nel tratto tra Casteggio e Voghera, in provincia di Pavia, è avvenuta una tragedia terribile che ha visto coinvolti padre e figlio, di origine francese. Un incidente terribile che, oltre alla morte del padre e del figlio, rispettivamente di 45 e 11 anni, ci sono anche altri 8 feriti, come la moglie e gli altri due figli della coppia.

Entrambi i feriti sono ora ricoverati all’Ospedale di Voghera e al Policlinico San Matteo di Pavia, ma le loro condizioni non sarebbero tragiche, per cui dovrebbero cavarsela. Non si sa ancora l’esatta dinamica dell’incidente immane, in quanto la polizia stradale sta ancora indagando, ma sembrerebbe che l’auto sulla quale viaggiava la famiglia di origine francese sia stata tamponata da un’altra vettura.

Un impatto davvero violento e tragico per cui il bambino di 11 anni della coppia è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Il padre, a quel punto, è sceso dalla macchina per prestargli le prime cure e soccorsi, ma sulla stessa carreggiata, è giunta un’altra vettura che lo ha travolto, uccidendolo sul colpo. Per nessuno dei due si è potuto fare nulla, considerando anche le terribili ferite che hanno riportato.

L’autostrada A21 dove è avvenuta la tragedia è stata chiusa per un po’ di tempo in modo che i Vigili del Fuoco e i mezzi di soccorso potessero compiere tutte le operazioni e, soltanto questa mattina, è ripresa normalmente la circolazione.