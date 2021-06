Poteva avere gravi conseguenze un episodio che si è verificato la scorsa notte a Voghera, in provincia di Pavia, dove il condomino di una palazzina ha lanciato una secchiata d’acqua su alcuni ragazzi che si trovavano giù in strada, fuori da un bar. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, questa persona, non si sa un uomo o una donna, forse infastidita dagli schiamazzi che provenivano dall’attività commerciale, ha pensato di gettare una secchiata d’acqua sui giovani.

Ben presto però si è scoperto che all’interno dell’acqua era sciolta della candeggina. Una ragazza di 20 anni ha infatti cominciato ad avvertire fastidi agli occhi. Immediatamente per lei sono scattati i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato in ospedale la giovane, che è stata visitata. Dopo i controlli del caso è stata dimessa e pare, fortunatamente, che non abbia riportato gravi lesioni. Per lei comunque vi è stato tanto spavento.

Nessuna denuncia presentata

Sul luogo del fatto di cronaca sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, che hanno proceduto ad effettuare i rilievi del caso, questo anche per verificare esattamente che cosa era avvenuto. I giovani presenti hanno spiegato ai militari che all’improvviso si sono visti piombare l’acqua addosso.

Non si sa esattamente da quale piano sia caduta l’acqua con la candeggina. Al momento la ragazza colpita e finita in ospedale non ha presentato formale denuncia presso i carabinieri, per cui le indagini non possono partire. Queste ultime inizieranno se lei deciderà di denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine.

L’episodio ha provocato sconcerto in tutta la cittadina pavese. Adesso, con l’introduzione della zona bianca, i giovani restano fuori fino a tarda ora, per cui non è raro che nelle città e nei paesi si sentano voci e schiamazzi. Non a tutti purtroppo piace la movida e alcune volte si verificano episodi spiacevoli come questo.