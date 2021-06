Pavia: coppia di pensionati gay si deve trasferire dopo una serie di attacchi omofobi

Una coppia omosessuale di Mornico Losana sarà costretta a trasferirsi dopo una serie di attacchi a sfondo omofobo subiti nel corso degli anni nella cittadina in provincia di Pavia. Negli scorsi giorno sono stati esplosi dei colpi di pistola ad aria compresa contro la loro abitazione, l’ultimo di una lunga serie di episodi che hanno fatto comprendere a Luca e Fermo , rispettivamente di 59 e 69 anni, di non essere più una presenza gradita a Mornico Losana.

“Ci sentiamo presi di mira. Adesso sparano anche contro casa nostra: c’è qualcuno che vuole spaventarci perché non siamo graditi in paese. Così abbiamo deciso di andare a vivere a Pavia o Voghera, qui il clima è diventato troppo pesante“, racconta Luca parlando dell’episodio avvenuto il 28 maggio. Lo scorso anno ad agosto qualcuno aveva invece lanciato contro la facciata della loro casa delle uova, mentre un altro attacco era avvenuto nel 2009.

La coppia ha sporto denuncia contro ignoti, e le forze dell’ordine dovranno analizzare le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza per identificare la macchina dalla quale sono partiti i colpi di pistola ad aria compressa. “E’ una storia vecchia, non certo in questo modo ma sono anni che sentiamo commenti omofobi contro di noi. Non mi stupirei se fra due o tre settimane quello che è appena successo si ripetesse“, commenta Luca

Pare infatti che nel paese la coppia sia ormai ostracizzata da anni, e che anche andare a prendere un caffè al bar sia diventato un problema, con battute e allusioni anche da parte di persone da loro conosciute. “In un bar uno del posto, uno che conosco, mi ha detto: anche qui ci sono i froci“, dice il 59enne.

I due ormai sono purtroppo abituati a voci, pettegolezzi e risate alle loro spalle, ma l’ultimo atto di vandalismo li ha lasciati scossi. “E’ come se volessero dirci: dovete andare via da Mornasco, qui non vi vogliamo“. Da qui la decisione di trasferirsi. Il sindaco Paolo Porcellana ha manifestato vicinanza alla coppia, ma nega l’idea che l’intera comunità sia omofoba nonostante tutte le vessazioni subite dalla coppia nel corso degli anni.