Una terribile tragedia si è verificata nelle scorse ore ad Albuzzano, in provincia di Pavia, dove una piccola bambina di 7 mesi è morta dopo essere caduta dal lettone. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale il dramma si è verificato nella frazione di Vigalfo. In casa assieme alla bimba c’era la madre, di origine indiana. La donna, una 35enne, ha lasciato la piccola sul letto e poi si sarebbe assentata per svolgere faccende domestiche in un’altra stanza.

La bimba è rimasta da sola per pochissimi secondi. Proprio in quei frangenti la bimba deve essersi girata, cadendo da un’altezza di circa mezzo metro e battendo la parte parietale destra del capo a terra. La madre ha udito il tonfo per cui si è recata a vedere cosa fosse successo. Grande la sua disperazione quando ha visto la bambina per terra. La 35enne ha contattato il 118, ma aveva difficoltà a parlare in italiano per spiegare quanto accaduto.

L’aiuto di un vicino

Sarebbe stato un vicino a correre in suo aiuto. Sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari che hanno intubato la bimba, e dopo averla stabilizzata l’hanno portata in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Qui i medici hanno fatto di tutto per poter salvare la bimba, ma ogni tentativo è stato vano.

Dell’accaduto sono stati informati anche i carabinieri, che adesso stanno procedendo a tutte le indagini del caso. La madre è stata sentita dai militari, ma da quanto emerso pare si sia trattato proprio di una tragica fatalità. Sul corpo della piccola non sono stati riscontrati segni di violenza.

Sul corpo della piccola sarà comunque effettuata una autopsia, circostanza necessaria in questi casi per chiarire come e perchè sia deceduta la piccola. La notizia è stata riportata dal quotidiano La Provincia Pavese e diffusa da altri media nazionali. Ad Albuzzano gli abitanti sono rimasti scioccati da quanto avvenuto.