Cosa ne pensa l’autore

Federico Sanapo - Un episodio a dir poco incredibile quello avvenuto a Pavia, dove questa 81enne è deceduta dopo aver avuto 4 dosi di vaccino per errore. Queste notizie ci fanno capire di quanto sia importante essere attenti quando si somministrano delle dosi di siero anti Covid, ma in generale qualsiasi medicinale. Non si sa se il vaccino sia responsabile del decesso della signora, ma il nesso temporale tra la seconda vaccinazione e la sua morte ha portato i magistrati ad aprire una inchiesta per vederci chiaro.