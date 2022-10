Pauroso schianto sulla provinciale: estratte dalle lamiere mamma e figlia di 7 anni

Ascolta questo articolo

Un bruttissimo incidente stradale si è verificato attorno alle 13:35 di domenica 30 ottobre sulla provinciale che collega Brindisi a San Pietro Vernotico, in territorio di Tuturano. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, una mamma e sua figlia di 7 anni sono state coinvolte in un sinistro che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze. Le due si trovavano a bordo della loro Peugeot, quando per cause ancora tutte in corso di accertamento sono state centrate in pieno da un’Audi.

L’impatto è stato fortissimo. Da una prima, sommaria ricostruzione dei fatti, la Peugeot stava facendo retromarcia quando è sopraggiunta l’Audi, che viaggiava a circa 90 chilometri orari. Nell’impatto l’auto in cui si trovavano madre e figlia si è girata su sè stessa per poi colpire il guard rail. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Brindisi, i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale di Brindisi.

Madre e figlia in ospedale

Mamma e figlia sono state estratte dalle lamiere dai Vigili del Fuoco e portate presso l’ospedale Antonio Perrino, dove sono state sottoposte a tutte le cure del caso. Le loro condizioni non sono gravi e non rischiano assolutamente la vita. Per loro comunque tantissimo lo spavento e lo shock.

Anche l’occupante dell’Audi è rimasto ferito e ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Per dare modo alle autorità di effettuare i rilievi del caso la carreggiata è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia, per cui si sono avuti alcuni disagi alla circolazione stradale. La carreggiata è stata poi rupulita dai detriti e rimessa in sicurezza.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su quanto accaduto sulla provinciale Brindisi-San Pietro Vernotico, saranno le autorità a chiarire eventuali responsabilità. Nel frattempo gli agenti della Locale stanno cercando di ricostruire esattamente l’accaduto.