Istanti di paura giovedì a Milano. La vicenda, per fortuna, si è conclusa con un lieto fine, pur avendo creato non poca apprensione. Immaginiamo una bimba di 5 anni che, con il suo pigiamino addosso, infilandosi gli stivali, esce di casa sotto la pioggia che scende a dirotto, tra il traffico cittadino.

Il suo obietivo è quello di raggiungere il padre, dopo averlo visto uscire da casa per accompagnare la sorellina maggiore, di 10 anni, a scuola. Il peggio è stato scongiurato solo grazie ad un angelo sulla terra.

La ricostruzione dell’accaduto

La piccola, non volendo stare a casa mentre la sorellina e il papà non c’erano, approfittando di un momento di distrazione della madre, si è rapidamente infilata i suoi stivaletti e, sfidando la pioggia, ha pensato di velocizzare il ricongiumento dei due membri della famiglia usciti, salendo sul tram, verso le 8:30, in pieno orario scolastico.

E’ stato l’autista del mezzo, preoccupato, dopo essersi reso conto della piccola ecuadoriana che girava da sola per la città, a chiederle perchè qualcuno non le stesse accanto e la bambina, ingenuamente, gli ha risposto: “Vado da papà“. L’autista, un vero e proprio angelo in terra, ha avvertito immediatamente la centrale operativa dell’Atm ed è scattata la segnalazione alla Questura.

Gli agenti si sono presentati sul posto, hanno parlato con la bimba, l’hanno subito messa a suo agio e, dopo aver reperito le informazioni su dove abitasse, l’hanno riaccompagnata a casa. Ovviamente lì hanno trovato la madre che, in preda alla disperazione, sotto choc, aveva iniziato a cercarla ovunque,nella zona, dopo essersi accorta della sua scomparsa.

La donna ha vissuto attimi di terrore, non sapendo che fine avesse fatto e, non appena ha visto la figlia ritornare con i poliziotti, rincuorata, è corsa a riabbracciarla. Poco dopo anche il marito, che non sapeva minimamente cosa fosse accaduto, è rientrato nell’abitazione. La vicenda, conclusasi fortunatamente nel migliore dei modi, è stata immortalata in uno scatto dove si vede la piccola circondata dai carabinieri che le hanno salvato la vita e dai suoi genitori.