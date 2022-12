Paura al circo: Ivan Orfei azzannato dalla tigre con gli spettatori sotto choc

Ascolta questo articolo

Il circo attira sempre moltissimi spettatori: vuoi per le performance degli acrobati e trapezisti, per le risate dei clown, ma anche per i giochi di magia e lo spettacolo delle tigri. Uno spettacolo che fa divertire grandi e piccini dove si possono vivere anche attimi di paura e terrore, come quelli provati dagli spettatori durante lo spettacolo che si è tenuto giovedì 29 dicembre in provincia di Lecce.

Proprio qui, durante il numero della tigre, Ivan Orfei, molto noto nell’ambiente circense, è stato azzannato dall’animale riportando conseguenze e ferite alquanto serie con gli spettatori impietriti e scioccati da quanto stava accadendo. Durante il suo numero di domatore, la tigre, improvvisamente, si è azzannata su di lui riportandogli ferite serie per cui è stata immediata la corsa in ospedale.

In questi giorni di festa, il tendone Amedeo Orfei si sta esibendo in vari spettacoli in diverse città e nella giornata di giovedì 29 dicembre è stato il turno di Lecce a ospitare i numeri dei protagonisti dell’arte circense. Una scena davvero cruenta che si è presentata davanti a tantissimi spettatori che stavano seguendo il numero del domatore con le due tigri.

In base alla ricostruzione dei fatti, Ivan Orfei, esperto domatore, si stava esibendo con le due tigri che conosce molto bene, ma evidentemente qualcosa è andato storto dal momento che l’animale ha reagito azzannandolo. L’animale manifestava segnali di nervosismo e non eseguiva i comandi del domatore che è stato azzannato da dietro.

Mentre stava lavorando con una delle tigri, l’altra è giunta da dietro azzannandolo a una gamba. Fortunatamente, sono intervenuti subito gli addetti che hanno immediatamente allontanato l’animale. Ivan Orfei presenta uno squarcio alla gamba, ma anche ferite al collo essendo caduto dalla pedana. In questo momento, si trova all’ospedale Vito Fazzi di Lecce dove è stato trasportato in codice rosso.

A quanto pare, le sue ferite sono alquanto serie, ma lui è cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. Nel frattempo, la situazione è al vaglio degli inquirenti per capire cosa sia successo.