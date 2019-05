Paura a Rovigo, autobus con 20 studenti va a fuoco

Tanta paura quella che si è vissuta nelle prime ore della mattinata di ieri, martedì 21 maggio, ma fortunatamente non si conta nessun ferito. Un autobus di Busitalia, contenente 20 ragazzi diretti a scuola, ha preso fuoco verso le 7:30 di ieri, finendo completamente distrutto in via Scavazza a Giacciano con Baruchella, in provincia di Rovigo.

Il bus in questione era partito da Badia Polesine, a ovest del capoluogo, ed era diretto a Castelmassa per portare gli studenti a scuola. A rendersi conto dell’inizio dell’incendio è stato lo stesso conducente nei pressi del noto centro commerciale Il Faro, a Giacciano con Baruchella. L’autista ha subito fermato il mezzo e fatto scendere in sicurezza gli studenti presenti a bordo. Da quanto si apprende da una prima ricostruzione dei fatti, il rogo avrebbe avuto inizio nella parte anteriore del mezzo.

L’autista ha anche provato a spegnere le fiamme cercando così di salvare l’autobus, ma in breve tempo si è alzata una colonna di fumo nero che ha reso il veicolo un ammasso di lamiere.

Colonna di fumo vista in centro

Sul posto sono subito giunti i soccorsi con ambulanze ed auto medica, accompagnate da due mezzi dei vigili del fuoco e dai carabinieri. Fortunatamente, non è stato registrato alcun ferito e non c’è stata la necessità di portare i ragazzi in pronto soccorso per dei controlli. Le cause dell’incendio sono ancora poco chiare, e per questo i carabinieri stanno indagando per fare chiarezza sull’accaduto.

La vicenda ha suscitato grande paura anche nel centro del paese, situato a chilometri di distanza dal luogo dell’incidente, dov’è stato possibile vedere l’alta colonna di fumo nero, e dov’è anche arrivato il forte odore acre dei materiali plastici e ferrosi bruciati. Presto è arrivata anche la notizia che non si è registrato alcun ferito ed i cittadini si sono potuti tranquillizzare.