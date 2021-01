Paternò, il Covid porta via padre, madre e fratello: parte la gara di solidarietà per i 2 sopravvissuti della famiglia

Ennesima tragedia legata al Covid. Arriva dalla Sicilia, da Paternò, in provincia di Catania. Qui il virus ha colpito ancora, portandosi via, nell’arco di pochi giorni, durante le festività natalizie, tre componenti della famiglia Santonocito, composta da 5 persone.

Senza potersi dare l’ultimo saluto, soli, in una stanza di rianimazione, sono deceduti, a poche ore di distanza l’uno dall’altro, Carmelo Santonocito, 78 anni, sua moglie Alfia Sciuto, 70enne e il figlio 46enne Giovanni Santonocito, di 46 anni… una tragedia immane che ha lasciato tristezza e incredulità nella comunità, dove la famiglia era conosciuta e stimata. I funerali sono stati celebrati ieri pomeriggio, presso la chiesa di San Biagio, a Paternò.

L’accaduto e lagara di solidarietà per i sopravvissuti

Tutto è iniziato la vigilia di Natale, col decesso del padre Carmelo, in un ospedale Covid della provincia etnea. Durante l’Epifania è deceduto Giovanni, presso il San Marco di Catania e l’8 gennaio è stata la volta di Alfia Sciuto, lasciando i due membri della famiglia Santonocito sopravvissuti, Santo, 48 anni, che sta meglio, avendo anche lui contratto il Coronavirus, e il giovane Claudio, 39anni, che ha assistito, pietrificato, ai funerali.

E’subito partita una gara di solidarietà per aiutare Santo e Claudio. Agata Sinistra, una parente della famiglia sterminata dal virus, ha ringraziato espressamente la comunità per l’aiuto ricevuto finora, dicendo: “Non pensavo ci fosse tutta questa partecipazione. Il tutto è nato da un’iniziativa su Facebook. Finora sono stati raccolti oltre 1000 euro, di cui metà sono stati utilizzati come acconto per l’agenzia funebre.

In queste ore si sono susseguite- ha proseguito la donna- ulteriori iniziative da parte di altri cittadini e associazioni. Anche l’amministrazione comunale con il sindaco Nino Naso ha annunciato che parteciperà alle spese”.Anche l’associazione Beyond, che promuove la cultura della condivisione del dolore e degli aiuti concreti, ha attivato un’iniziativa per aiutare i sopravvissuti della povera famiglia di Paternò.