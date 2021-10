Cosa ne pensa l’autore

Caterina Lenti - Sono davvero dispiaciuta per quanto accaduto. Come può un controllore arrivare a prendere a pugni in faccia un passeggero solo perché quest'ultimo ha rifiutato di indossare la mascherina? Qui sono obbligatorie le sanzioni disciplinari, ma sanzioni severe affinché simili episodi non si verifichino più. La mia massima vicinanza alla vittima dell'aggressione.