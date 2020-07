Partono da Milano per fare 15 km ma si ritrovano a Ravenna: erano ubriachi

È proprio il caso di dirlo: programmi una cosa da fare e il risultato che ottieni è inverosimile e sorprendente. Nel caso in questione, però, i protagonisti della vicenda ci hanno messo una massiccia dose di responsabilità e così, dopo essere usciti da casa, nel milanese, per recarsi poco lontano, ad una quindicina di chilometri di distanza circa, si sono ritrovati direttamente a Ravenna.

La notizia è davvero curiosa, ma tutto ciò è accaduto in seguito alla guida per stato di ebbrezza del conducente dell’auto e non solo. Andando con ordine, lo scorso giovedì una pattuglia della polizia stradale di Ravenna, mentre perlustrava un camion sulla statale Romea, si è accorta di un auto sospetta, una Suzuki Swift di colore grigio, che procedeva a zig zag lungo la strada.

I poliziotti sono subito intervenuti fermando il veicolo e controllando il conducente e il resto dei passeggeri a bordo di esso. L’automobile era occupata da tre persone, un uomo che era alla guida e due donne, tutti di nazionalità italiana. Il conducente, un 58enne di Magenta, nella città metropolitana di Milano, è sceso dall’auto in evidente stato di ubriachezza.

Quando si è approcciato ai poliziotti della stradale, l’uomo emanava un evidente cattivo odore dettato dall’alcool, quando parlava lo faceva utilizzando parole e frasi sconnesse e, soprattutto, barcollando, a fatica si reggeva in piedi. Nell’immediato, l’uomo è stato sottoposto all’etilometro, lo strumento di misurazione utilizzato per verificare il tasso di etanolo, ovvero il valore dell’alcool contenuto nel sangue.

Il risultato è stato tutt’altro che sorprendente, perché come ampiamente immaginato l’uomo ha presentato un tasso alcolemico pari a ben 2,24 grammi per litro. A bordo del veicolo sono state rinvenute svariate bottiglie di vino vuote e una mezza piena che l’uomo era in procinto di consumare. Naturalmente, il protagonista della vicenda è subito stato denunciato per guida in evidente stato di ebbrezza, con conseguente ritiro della patente e sequestro amministrativo dell’automobile.

Dalle analisi effettuate, i poliziotti hanno scoperto che i signori erano partiti alle 2:00 di notte da Turbigo, nel milanese, con direzione Oleggio, in provincia di Novara, un viaggio che sarebbe durato una decina di minuti al massimo con 15 km effettuati, ma il risultato è stato tutt’altro e il terzetto si è ritrovato a Ravenna, con 350 km all’attivo.