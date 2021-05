Luana non ce l’ha fatta. La 37enne pugliese, che viveva a Parma, ha perso la sua lotta contro un brutto male e il suo cuore si è fermato nella notte tra mercoledì e giovedì. Malata oncologica dal 2014, un anno fa la giovane ha contratto anche il Covid, per il quale ha dovuto sospendere momentaneamente le cure, senza mai perdere il coraggio e la forza di combattere.

In un’intervista a Fanpage, rilasciata poco dopo essere guarita dal virus, Luana raccontava la sua paura più grande: quella che i tumori avessero, nel frattempo, ricominciato a funzionare, concludendo così: “Quello che verrà verrà. Non mi interessa, sono stata fortunata, ho realizzato tutti i miei sogni e ho avuto il tempo di poterlo fare”.

Luana non si sbagliava, dato il triste epilogo della sua vicenda. Se prima aveva avuto paura del Coronavirus, dopo il pensiero è stato quello di non farcela “da quell’altro lato“, avendo conosciuto tanta gente che nel giro di un mese o due se ne era andata, senza nemmeno aver avuto la possibilità di vivere la propria vita come stava facendo lei.

I messaggi di cordoglio

Nonostante le energie fossero sempre meno, la giovane non ha voluto mancare nemmeno all’ultima riunione, avvenuta 3 settimane fa, dell’Anmic di Parma (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi civili) .Durante i difficili mesi legati alla pandemia, si era preoccupata di far avere all’associazione in donazione dei dispositivi di sicurezza, per tutelare chi si adoperava al suo interno e gli utenti.

Una donna altruista, dolce, intelligente, forte, Luana che ha lasciato il marito Stefano Orrù, capitano dei Panthers, una formazione di football americano, nella prima divisione dell’Italian Football League, affranto dal dolore. Dal team hanno voluto dedicare un messaggio alla moglie scomparsa: “Ciao Luana. Per sempre i tuoi Parma Panthers“. Una storia straziante quella di Luana, che ci fa riflettere sulla durata effimera della vita.