Paracaduti si "agganciano" in volo dopo il lancio: muore un istruttore

Una tragedia assurda si è verificata questa mattina all’aeroporto civile di Thiene, in provincia di Vicenza, dove due paracaduti si sono “agganciati” mentre erano in volo. Sulle vele c’erano un 38enne, istruttore residente a Schio (Vicenza) e un uomo di nazionalità americana. Quest’ultimo è caduto a terra e dopo aver toccato il suolo è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale San Bortolo, situato sempre nel capoluogo di provincia Veneto.

Per il 38enne invece non vi è stato nulla da fare. Sarebbe morto praticamente all’istante: sono stati inutili i tentativi di rianimarlo da parte degli uomini del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne l’avvenuto decesso.

La dinamica del fatto è ancora in fase di accertamento: da una prima, sommaria ricostruzione dell’accaduto, pare che l’impatto tra i due paracaduti sia avvenuto a 20-30 metri d’altezza. I due uomini si erano lanciati insieme, poi il paracadute dell’americano ha cominciato ad intrecciarsi da solo, e forse per un colpo di vento o una manovra errata, ha colpito quello dell’istruttore.

La vittima ha perso i sensi

Il 38enne avrebbe perso quindi i sensi, e non riuscendo a manovrare la vela sarebbe precipitato subito al suolo. Il dramma s’è verificato sotto gli occhi di numerose persone che era giunte in aeroporto in occasione di un “Open Day” organizzato dall’Aeroclub Prealpi Venete. Sotto choc tutti i presenti.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per poter effettuare i rilievi del caso. Secondo le informazioni che giungono dal Veneto l’istruttore abitava a Schio ma sarebbe stato originario dell’Argentina. L’americano ha 31 anni ed è un militare in forza al gruppo Setaf americano. Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco.

Adesso a Thiene c’è sgomento per quanto avvenuto. Nelle prossime ore potranno sicuramente conoscersi ulteriori dettagli sulla tragedia odierna. Saranno gli inquirenti a stabilire eventuali responsabilità e a chiarire esattamente l’accaduto. Per motivi di privacy preferiamo non rendere note le generalità della vittima.