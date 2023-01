Papa Ratzinger, bufera per la foto della salma: cos’è successo

Ascolta questo articolo

Come si sa negli scorsi giorni, precisamente il 31 dicembre 2022, è venuto a mancare Papa Ratzinger, ovvero Benedetto XVI. Si trattava del Pontefice emerito che sin dal giorno delle sue dimissioni ha comunque abitato in Vaticano. Per un periodo della storia sono convissuti all’interno del Vaticano due pontefici, uno regolare, appunto Papa Francesco, e appunto Benedetto XV. Le condizioni di salute del Papa emerito si erano aggravate nei giorni precedenti la sua morte.

Sin dalle primissime ore dall’apertura della camera ardente allestita presso il monastero Mater Ecclesia, la gente ha cominciato a recarsi per rendere il suo omaggio. Tra le figure che hanno raggiunto la camera ardente anche tantissimi volti della politica italiana, come il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la Premier Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio la Russa e quello della Camera, Lorenzo Fontana. Ma c’è un particolare che però non è passato inosservato.

Il particolare, “non lo indossava…”

Secondo quanto si apprende dalla stampa locale hanno fatto molto scalpore all’interno della pubblica opinione le foto del Pontefice emerito , in quanto sullo sfondo si vedevano un alberto di Natale e un presepe. Una cosa che non è piaciuta ai fedeli, che hanno ravvisato come questa potesse essere stata una spettacolarizzazione della morte, di cui non c’era bisogno.

Comparandolo con le immagini di Wojtyla, Ratzinger, che è un papa emerito, non indossa il pallio. I funerali di Benedetto XVI, che sarà poi sepolto all’interno delle grotte vaticane, si terranno nella giornata di giovedì 5 gennaio. La camera ardente resterà ancora aperta per dare la possibilità a quanti più fedeli possibile di rendere omaggio al Papa.

Da quanto fanno trapelare fonti vaticane, pare che Benedetto XVI, prima di spirare, abbia detto queste ultime, testuali parole, “Signore ti amo”. Una circostanza che ha commosso i presenti e che è stata confermata anche dall’infermiera che si trovava al suo capezzale. “Io in quel momento non c’ero, ma l’infermiere me l’ha raccontato poco dopo. Sono state le sue ultime parole comprensibili, perché successivamente non è stato più grado di esprimersi” – così ha raccontato il segretario di Benedetto XVI, mons. Georg Gänswein, al direttore editoriale dei media vaticani Andrea Tornielli.