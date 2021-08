Papa Francesco: "Vaccinarsi contro il Covid-19 è un atto d’amore verso se stessi e gli altri"

Papa Francesco si unisce al coro di voci che esortano la popolazione a vaccinarsi contro il Covid-19 e a lavorare per rendere il vaccino accessibile a tutta la popolazione mondiale. L’appello arriva in un video di annuncio di servizio pubblico creato in collaborazione con l’Ad Council, una organizzazione no profit e senza partito politico.

Il pontefice 84enne ha preso parte al video, della durate di tre minuti e girato in lingua spagnola, nella quale molte importanti figure religiose parlano dell’importanza di ricevere il vaccino per cambiare il corso della pandemia. “Grazie alla grazia di Dio e al lavoro di molti, abbiamo ora i vaccini per proteggerci dal Covid-19“, esordisce Papa Francesco nel video.

“Portano speranza di porre fine alla pandemia, ma solo se saranno disponibili a tutti e se collaboreremo l’uno con l’altro“, avverte il pontefice. “Vaccinarsi è un atto d’amore. Anche aiutare la maggior parte delle persone a farlo è un atto d’amore. Amore verso se stessi, amore verso le nostre famiglie e amici, amore verso tutte le persone“.

Il Pontefice aveva annunciato di aver ricevuto il vaccino lo scorso Marzo, definendolo all’epoca una azione etica, in quanto non facendolo si gioca alla sorte la propria salute, la propria vita e le vite degli altri. Il nuovo video, pubblicato mercoledì, arriva in un momento in cui il mondo continua a lottare contro il Coronavirus e le sue varianti, inclusa la recente ed aggressiva variante Delta che sta duramente colpendo le persone non vaccinate in tutto il pianeta.

Il Papa termina la sua chiamata dicendo che farsi vaccinare è un “modo semplice e allo stesso modo profondo di volerci bene l’uno con l’altro, specialmente verso i più vulnerabili. Prego Dio affinché ognuno di noi possa fare il proprio piccolo gesto d’amore. Non importa quanto piccolo, l’amore è sempre grande“. Vaccinarsi, dice Papa Francesco, è un piccolo gesto verso un futuro migliore.