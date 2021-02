Papa Francesco: "Un’altra volta in Piazza!"

Grande attesa in Piazza San Pietro, oggi 7 febbraio 2021, dopo tre mesi Papa Francesco è tornato ad affacciarsi dal balcone del Palazzo Apostolico. I fedeli, ben distanziati, lo attendevano con desiderio. La prima esclamazione di Francesco ha avuto subito il sapore della gioia: “Un’altra volta in Piazza!“.

Dopo la riflessione sul Vangelo del giorno – la guarigione immediata della suocera di Pietro – Papa Francesco ha ricordato la popolazione del Myanmar, assicurando la sua vicinanza spirituale in un momento tanto delicato. Ha poi fatto “un appello in favore dei minori migranti non accompagnati“. La speranza di Francesco è che per queste “creature fragili e indifese” ci siano cure e canali umanitari adeguati.

Nel tema della cura della vita Papa Francesco ha ricordato che proprio oggi, in Italia, si celebra la Giornata per la Vita, il tema scelto è “Libertà e vita”. Con i Vescovi italiani il Papa ha ricordato “che la libertà è il grande dono che Dio ci ha dato per ricercare e raggiungere il bene proprio e degli altri, a partire dal bene primario della vita“. La società deve essere “aiutata a guarire da tutti gli attentati alla vita“, perché questa sia sempre, e in ogni fase, tutelata.

Papa Francesco si è sentito di dar voce a una preoccupazione che porta in cuore: “l’inverno demografico italiano“. Il futuro dell’Italia è in pericolo a causa del calo delle nascite. Ha invitato tutti a farsi carico di questa sua preoccupazione e a cercare di far sì che l’inverno demografico abbia termine “e fiorisca una nuova primavera di bambini e bambine”.

Domani, 8 febbraio, si fa memoria di Giuseppina Bakhita, una santa religiosa sudanese che ha conosciuto umiliazioni e sofferenze a causa della schiavitù. In questo stesso giorno si celebra la “Giornata di preghiera e riflessione contro la tratta di persone”. L’obiettivo di quest’anno – ha ricordato Papa Bergoglio – è lavorare per un’economia a favore e a servizio dell’uomo.

L’ultima battuta del Papa conferma quanto detto all’inizio: “Sono contento!“.