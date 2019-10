Papa Francesco: sobrietà e semplicità combattono i disturbi alimentari

Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - Penso che Papa Francesco abbia toccato davvero tanti temi nel suo messaggio e tutti, leggendolo per intero, possono trarre qualcosa di utile alla propria riflessione. Certo che leggere il messaggio del Papa non per interrogare noi stessi e i nostri comportamenti, ma per giudicare gli altri, inganna parecchio, cosa che sanno fare bene alcune testate online.