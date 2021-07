Papa Francesco ricoverato al Gemelli: "Ha reagito bene". La degenza durerà 5 giorni

Il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, con un comunicato scrive che Papa Francesco ha reagito bene all’intervento chirurgico già programmato nelle scorse settimane ed effettuato al Policlinico Gemelli di Roma per una stenosi diverticolare sintomatica del colon.

L’intervento è stato fatto dopo l’Angelus Domini, nel quale aveva confermato di essere pronto per la doppia tappa in Slovacchia e Ungheria per le giornate del 12 al 15 settembre. Spiegando i dettagli del viaggio afferma che prima di recarsi a Bratislava, concelebrerà a Budapest la messa conclusiva del Congresso Eucaristico Internazionale. Va detto però che il primo annuncio venne svelato già sul volo Baghdad-Roma, precisamente dopo la fondamentale trasferta in Iraq.

Nel comunicato vengono ringraziati anche i medici che hanno fatto l’operazione al Papa: “Il Santo Padre ha reagito bene all’intervento condotto in anestesia generale ed eseguito dal Prof. Sergio Alfieri, con l’assistenza del Prof. Luigi Sofo, del dott. Antonio Tortorelli e della dott.ssa Roberta Menghi. L’anestesia è stata condotta dal Prof. Massimo Antonelli, dalla Prof.ssa Liliana Sollazzi e dai dott.ri Roberto De Cicco e Maurizio Soave. Erano altresì presenti in sala operatoria il Prof. Giovanni Battista Doglietto ed il Prof. Roberto Bernabei”.

Per alcune fonti del sito dell’Ansa la degenza dovrebbe durare almeno cinque giorni, ove il Papa sarà sotto stretta osservazione dei medici del Policlinico Gemelli di Roma. Tra i primi a mandare un messaggio di solidarietà nei confronti del Santo Padre è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in cui augura il meglio al Papa a nome di tutti gli italiani.

È la prima volta che Papa Francesco si reca al Gemelli di Roma, anche se nel 2014 aveva programmato una visita per celebrare la messa con i malati e i loro familiari. In passato invece la struttura ha già ospitato Papa Giovanni II (tra cui il ricovero più noto è certamente quello a seguito dell’attentato ad opera di Mehmet Ali Ağca in Piazza San Pietro).