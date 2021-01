Papa Francesco: ogni attimo della vita è prezioso

Papa Francesco, oggi 24 gennaio 2021, ha recitato l’Angelus dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico. Anche quest’oggi, a causa della sciatalgia che ha ripreso a farsi sentire, non è fisicamente presente alle celebrazioni. Grazie ai media la sua riflessione raggiunge comunque tutti coloro che lo desiderano.

Gesù, ha ricordato Papa Francesco, dopo che Giovanni gli ha preparato la strada indicandolo come “l‘Agnello di Dio“, inizia la sua missione annunciando la salvezza presente nella sua stessa persona. Afferma Gesù: “II tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo“. Un messaggio semplice, un invito a riflettere su temi importanti quali il tempo e la conversione.

Il Figlio di Dio si è fatto uomo, la salvezza è arrivata tra gli uomini, per sua essenza la salvezza è un dono d’amore pertanto, per realizzarsi pienamente deve essere accolta nella piena libertà. Il Papa ha ricordato che “sempre, quando si parla di amore, si parla di libertà: un amore senza libertà non è amore“, avrà altre caratteristiche come l’interesse, la paura, ma per essere amore deve essere libero, e anche la risposta all’amore deve essere tale.

La conversione

Tra le difficoltà a una risposta d’amore libera Papa Francesco ha indicato quella del “cambiare mentalità” smettendo di seguire i modelli del mondo, per seguire Gesù, ossia la conversione come “cambiamento decisivo di visione e di atteggiamento”. Poi Francesco ha parlato del “peccato della mondanità” lo ha descritto “come l’aria” che “pervade tutto” portando a “una mentalità che tende all’affermazione di sé stessi contro gli altri e anche contro Dio“. Chi assorbe la mentalità del mondo non esita a farsi strada mediante “l’inganno e la violenza” da cui nascono la cupidigia, il voler accedere al potere più che il mettersi a servizio, le guerre, lo sfruttamento delle persone. Origine di tutto questo è “il grande bugiardo, il diavolo. Lui è il padre della menzogna, così lo definisce Gesù” non ha esitato a dire Francesco.

Il tempo

Gesù ci invita a riconoscerci “bisognosi di Dio e della sua grazia“; a essere equilibrato nei riguardi dei beni terreni; a essere accoglienti, umili verso gli altri; a vivere nel dialogo e nel servizio, ha detto il Papa ricordando che il tempo che abbiamo davanti è breve e questo lo si capisce meglio quando l’età avanza. “La vita è un dono dell’infinito amore di Dio, ma è anche tempo di verifica del nostro amore verso di Lui” per questo in ogni istante è un tempo prezioso per rispondere all’amore di Dio e per amare il prossimo ed entrare nella vita per sempre.