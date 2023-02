Papa Francesco: "non basta essere praticanti"

Ascolta questo articolo

Papa Francesco prima dell’Angelus di oggi, 12 febbraio 2023, ha spiegato cosa voleva dire Gesù quando ha detto “Sono venuto a dare pieno compimento” (Mt 5,17). Ad ascoltarlo, da piazza San Pietro, una numerosa folla che l’ha accolto con evidente entusiasmo.

Innanzitutto Papa Francesco, rifacendosi alla Sacra Scrittura ha spiegato “che cosa non è compimento“. “Non uccidere”, non basta se poi le persone vengono ferite con le parole; così “non commettere adulterio”, non è sufficiente se poi l’amore viene meno a causa della falsità; “non giurare il falso”, non compie la legge se si agisce con doppiezza (cfr Mt 5,21-37).

Un esempio concreto di “compimento” – ha spiegato il Papa – ci viene dato da Gesù quando consiglia di interrompere l’offerta a Dio per ricambiare i suoi doni gratuiti (l’offerta era un momento liturgico importante che solo motivi gravi potevano interrompere), se “un fratello ha qualcosa contro di noi, per andare prima a riconciliarsi con lui“, perché solo allora il rito ha avuto compiuto.

Il messaggio di Gesù

“Dio ci ama per primo, gratis, facendo il primo passo verso di noi senza che lo meritiamo”, ha affermato Papa Bergoglio, così noi possiamo celebrare il suo amore solo dopo aver fatto il primo passo di riconciliazione con chi ci ha fatto del male. In questo modo c’è compimento. “Le norme religiose – ha ribadito il Papa – servono, sono buone, ma sono solo l’inizio: per dare loro compimento è necessario andare oltre la lettera e viverne il senso“.

L’osservanza formale dei comandamenti di Dio porta a una religiosità esteriore, ad essere “servi di un “dio padrone” anziché riconoscersi “figli di Dio Padre“. Non è questo quello che Gesù vuole, ha ribadito il Papa. Nell’osservanza formale, per essere a posto, basta il minimo indispensabile, ma Dio non ragiona al minimo, non ci ama fino a un certo punto Lui ci ama senza misura, al massimo, fino a donarci la sua stessa vita con la morte in croce.