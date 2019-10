Papa Francesco: Mike Pompeo in udienza privata sul tema della libertà religiosa

Papa Francesco ieri, 3 ottobre 2019, ha ricevuto il Segretario di Stato americano, Mike Pompeo, in udienza privata, in Vaticano. Del colloquio avvenuto a porte chiuse si conoscono le tematiche sfoderate da Pompeo: il clima di chiusura, la dignità della persona umana, le migrazioni e la libertà religiosa.

I temi presi in considerazione nell’organizzare l’incontro tra ambasciata americana e Santa Sede sono tutti cari al Papa, ma non tutti sono condivisi allo stesso modo da Trump, i cui punti di vista, in particolare per quanto riguarda il tema migrazioni, è davvero diverso.

Appena mercoledì, in vista dell’incontro, Papa Bergoglio si era già pronunciato dicendo che “La Santa Sede e la Casa Bianca hanno avuto le loro divergenze nel corso dell’anno. Ma le questioni della dignità umana e della libertà religiosa trascendono la politica quotidiana“. Il tema della libertà religiosa nel mondo e, in particolare, gli attacchi continui alle comunità cristiane soprattutto in quelle del Medio Oriente, tengono il Papa continuamente con il fiato sospeso.

Il Segretario di Stato americano durante il colloquio ha messo in evidenza quanto sia importante rafforzare l’alleanza tra Santa Sede e Stati Uniti nel sostenere il diritto della libertà religiosa diritto importante e tra i fondamentali per l’uomo, e ha chiesto al Papa Francesco di “unirsi alla alleanza internazionale per la libertà religiosa” scrive tgcom24.it, che l’amministrazione Trump ha avviato già a luglio.

Mike Pompeo ha poi ricordato che il governo cubano ha addirittura cancellato la Giornata nazionale della gioventù cattolica. In positivo, ha riferito che esistono tante missioni umanitarie in Africa e in Medie oriente pronte ad aiutare le nuove generazioni a tornare sui banchi di scuola e a tenerle deste sui pericoli evidenti nei loro paesi. Nella conclusione dell’incontro, Pompeo avrebbe affermato che “il popolo americano è l’arma più forte per difendere le libertà religiose“.

Il portavoce americano ha riferito che Pompeo e il Papa si sono riaffermati nell’impegno a favore della libertà religiosa di tutti e nella protezione delle comunità cristiane in Medio Oriente. Tra gli argomenti discussi anche “gli sforzi continui degli Stati Uniti e della Santa Sede per promuovere la democrazia e i diritti umani a livello globale“.