Papa Francesco intervistato da Canale 5, dice "no alla violenza"

Quanto accaduto negli USA, a Capitol Hill, ha sorpreso anche Papa Francesco: “Io sono rimasto stupito perché è un popolo così disciplinato nella democrazia”, ma a quanto pare l’uomo a volte ha la piena libertà di essere imprevedibile.

A far entrare nell’argomento dell’assaltato al Congresso americano da parte dei manifestanti pro-Trump, avvenuto il 6 gennaio u.s., è stato Fabio Marchese Ragona che, per il Tg5, ha intervistato Papa Francesco nella residenza Santa Marta in Vaticano. L’intervista verrà trasmessa il 10 gennaio alle 20.30 su Canale 5.

Papa Francesco si è detto “stupito” considerando la disciplina democratica che vige nel popolo americano, ma allo stesso tempo ha ammesso che quanto accaduto è possibile, nulla è scontato: anche “nelle realtà più mature sempre c’è qualche cosa che non va”, tra le pieghe della società può esserci qualcuno che imbocca una strada diversa che va “contro la comunità, contro la democrazia, contro il bene comune”.

La violenza in sé va condannata, e su questo argomento Papa Francesco non ha alcun dubbio: “va condannato questo movimento così, prescindendo dalle persone”. Difficile trovare un popolo che possa “vantarsi di non avere un giorno, un caso di violenza” quel che resta da fare è di cercare di capire bene questi fatti in modo da non ripetere, la storia deve far da maestra nella vita. E’ fondamentale comprendere, cercare di capire, questo è l’unico modo per non arrivare alla violenza e porre un rimedio prima, ha ribadito il Papa.

L’intervista a Papa Francesco ha toccato anche altri temi, quali l’aborto e la politica, la pandemia e il vaccino, di come anche la sua vita sia cambiata in seguito al virus. Ha indicato il vaccinarsi contro il coronavirus come una scelta etica e ha auspicato che tutti, per rispetto della vita propria e degli altrii, lo facciano. Poi ha annunciato di essersi già prenotato e nelle prossime settimana si sottoporrà anche lui al vaccino.