Papa Francesco: in piazza di Spagna sotto la pioggia per l’omaggio privato all’Immacolata Concezione

Papa Francesco, a sorpresa, stamattina, 8 dicembre, Festa dell’Immacolata, si è recato sotto la pioggia, con la mascherina e l’ombrello aperto, in piazza di Spagna, per rendere omaggio, in forma privata, alla statua dell’Immacolata Concezione, fatta erigere dal Beato Pio IX, pregando e benedicendola.

Il direttore della Sala Stampa Vaticana, Matteo Bruni, ha spiegato che il Santo Padre, allle prime luci dell’alba, sotto la pioggia, ha deposto un mazzo di rose bianche alla base, sulla colonna dove si trova la Statua della Madonna, rivolgendosi a Lei in preghiera affinchè vegli con amore su Roma e sui suoi abitanti, affidandoLe tutti coloro che ,nella Capitale e nel mondo, sono afflitti dalla malattia e dallo scoraggiamento.

La visita, fatta all’alba per evitare assembramenti di fedeli e curiosi, si è conclusa intorno alle 7:15, quando il Santo Padre ha lasciato Piazza di Spagna per raggiungere Santa Maria Maggiore, dove ha pregato davanti all’icona di Maria Salus Populi Romani e celebrato la Messa nella Cappella del Presepe, per poi ritornare in Vaticano.

L’omaggio dei Vigili del Fuoco

Anche quest’anno, come ogni 8 dicembre, fin dal 1949, i Vigili del Fuoco del Comune di Roma hanno voluto rendere omaggio alla statua della Madonna, eretta sulla colonna Romana. Alla presenza del capo del Dipartimento prefetto Laura Lega, del direttore Centrale dell’emergenza Guido Parisi, del direttore regionale Lazio Giovanni Nanni e del comandante di Roma Francesco Notaro, il vigile del fuoco più vicino alla quiescenza, come da tradizione, ha voluto l’onore di posizionare l’omaggio floreale.

La corona di fiori, collocata sul braccio dell’Immacolata, rappresenta, per tutta la popolazione, un momento di assoluta devozione e ringraziamento. La composizione floreale, donata dai fedeli e portata dai Vigili del Fuoco capitolini sulla sommità della colonna, alla base della Statua, simboleggia, iin questo periodo di dolore e sofferenza, soprattutto il segno di speranza che tutta la comunità ricerca nella figura della Vergine Madre.