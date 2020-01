Papa Francesco: il battesimo ai piccoli è importante

Ieri, 12 gennaio 2020, festa del Battesimo di Gesù, nella Cappella Sistina, Papa Francesco ha battezzato 32 neonati, occasione per parlare del battesimo impartito ai piccoli e del dono dello Spirito Santo. In Cappella c’erano i genitori dei piccoli, i padrini e le madrine, e almeno 240 persone.

Il Papa ha spiegato che battezzare il proprio figlio fin da piccolo “è un atto di giustizia, per lui“. Il battesimo infatti porta con sé un tesoro: il dono dello Spirito Santo che lo aiuterà a crescere con la sua forza e, per questo, riceverlo da piccoli è importante.

Il messaggio che Papa Francesco vuole lasciare ai genitori e a tutti i presenti è la certezza che il proprio bambino, ricevuto il Battesimo, “esce con la forza dello Spirito dentro: lo Spirito che lo difenderà, lo aiuterà, durante tutta la vita”. Poi ha spiegato che nella crescita dei figli i genitori collaborano con lo Spirito Santo mediante “la catechesi, l’aiuto, l’insegnamento, gli esempi che voi darete in casa vostra…“

Preoccupato non dei pianti dei bimbi, ma dell’agitazione dei genitori, il Papa ha spiegato che i bambini, trovandosi in un ambiente diverso, potrebbero cominciare a piangere: “Ancora il concerto non è cominciato”, ma dopo il primo ne seguiranno altri. Come un buon conoscitore dei piccoli, il Papa ha invitato a togliere qualcosa di dosso se il pianto viene dal troppo caldo della Cappella Sistina. Se il piccolo piange “perché ha fame: allattalo, qui, sì, sempre in pace“. Poi ha aggiunto: “È una bella predica quando piange un bambino in chiesa, è una bella predica. Fate in modo che si senta bene e andiamo avanti“.

La cappella si è rivestita di gioia e di emozione in modo particolare nel momento in cui la famiglia intera del piccolo battezzando si è avvicinata alla fonte battesimale. È questo un giorno importante per ciascuno dei piccoli il cui nome è stato scandito con solennità dal Papa, giorno in cui sono nati alla vita nuova in Cristo.